В Ульяновской области осуждена директор ДК за кражу бюджетных средств

В Ульяновской области суд вынес приговор директору дома культуры, похитившей средства из регионального бюджета. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установило надзорное ведомство, злоумышленница направляла справки о собственном доходе в заниженном размере в учреждение социальной защиты населения, что позволило признать ее семью малоимущей. Воспользовавшись статусом, женщина организовала направление дочери в детский лагерь «Родник», что повлекло нарушение прав малолетних из действительно малоимущих семей. Ущерб оценили в 14 тыс. руб.

Женщина признана виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159.2 УК РФ), и приговорена судом к штрафу в доход государства в размере 48 тыс. руб.

Алена Смирнова