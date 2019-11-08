ВТБ совершил крупнейшую в России сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка

ВТБ выпустил ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ, объем сделки составил 95,652 млрд руб. Этот выпуск оказался самым крупным на отечественном рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю.



Ставка купона по ценным бумагам установлена плавающая. В качестве эмитента выступает дочка ДОМ.РФ — ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент». Компания создана согласно требованиям федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги 1 тыс. руб., юридический срок погашения 28 сентября 2049 года, ожидаемая дюрация около двух лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.

«Выпуск ипотечных облигаций имеет большое значение в развитии первичного рынка ипотечных кредитов и способствует повышению доступности займов. ВТБ рассчитывает в дальнейшем расширять сотрудничество с ДОМ.РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте “Жилье и городская среда”», - рассказал руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.

Меморандум о расширении сотрудничества в рамках выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд руб. между ВТБ и ДОМ.РФ был подписан в 2018 году. С декабря 2016 года было размещено 14 выпусков ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ общим объемом около 420 млрд руб.

Однотраншевые ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) ДОМ.РФ обеспеченны солидарным поручительством ДОМ.РФ, эмитентом которых является ДОМ.РФ Ипотечный агент. ИЦБ выступают одним из инструментов достижения целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому ежегодно улучшать свои жилищные условия должны не менее 5 млн российских семей. В соответствии с этой задачей планируется увеличить объемы ипотечного кредитования с 2 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб. в 2024 году.

АО ВТБ Капитал входит в группу ВТБ с 2008 года. За годы своей работы общество приняло участие более чем в 800 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, это привлекло в экономику РФ и стран СНГ инвестиции объемом более $285 млрд. ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в РФ и на глобальных рынках по версии таких ведущих международных изданий как Euromoney, EMEA Finance, Global Finance.