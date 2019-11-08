Меньше слов — больше дела: «Ростелеком» приглашает предпринимателей на «Бизнес-драйв»

«Ростелеком» организует для краснодарских предпринимателей встречу с ведущими деловыми практиками и экспертами. На конференции «Бизнес-драйв» известные спикеры расскажут о создании успешной компании, планировании и трендах в SMM, проведут нетворкинг-сессию, а также серию мастер-классов.



Участники мастер-классов узнают, какие ошибки мешают стать богатым и какие правила в этом помогают, научатся избавляться от рутины и концентрироваться на задачах, управляться с бизнес-дарвинизмом и побеждать конкурентов.

Спикерами на конференции выступят известные российские эксперты:

Владимир Маринович — основатель бизнес-школы «Вверх» и акционер Gett;

Настасья Белочкина — ведущий эксперт по скриптам продаж, опытный практик и тренер по продажам;

Александр Афанасьев — эксперт по финансам и управлению малым бизнесом;

Дмитрий Сидорин — создатель и руководитель группы компаний «Сидорин Лаб».

«Ростелеком» в Краснодаре впервые организует мероприятие такого формата для малого и среднего бизнеса. Это обучающий проект компании, который поможет предпринимателям быть в курсе последних цифровых тенденций и повысить технологичность и эффективность бизнеса. Семинар будет интересен как начинающим, так и опытным бизнесменам.

«Реальность цифровой экономики, в которой мы живем, меняет привычную действительность. Новые технологии проникают во все сферы, в том числе, в бизнес-среду. Чтобы оставаться сегодня успешным, важно уметь быстро осваивать навыки ведения бизнеса в изменившихся условиях. В этом участникам “Бизнес-драйва” помогут приглашенные эксперты с большим практическим опытом», — отметил директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

Бесплатный семинар «Бизнес-драйв» пройдет 12 ноября с 10:00 до 17:00 в конференц-холле Galich Hall по адресу: Краснодар, ул. Красных партизан, 181. Чтобы стать участником и ознакомиться с программой мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.