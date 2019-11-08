В Оренбургской области 500 многодетных семей получат адресную помощь

Адресная практическая помощь по защите от пожаров будет оказана 500 многодетным семьям Оренбургской области. Они проживают в 20 муниципальных образованиях региона. Об этом сообщает региональное правительство.

«В ноябре и декабре в территориях пройдут мероприятия с участием многодетных семей: лекции, тренинги, соревнования, а также интерактивные и офлайн мастер-классы по использованию средств пожаротушения»,– говорится в сообщении.

Помощь будет оказана в рамках молодежного проекта «Оренбуржье без пожаров». Он проводится на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) среди вузов.

Его обладателем в номинации «Добровольчество» стал Институт управления рисками и комплексной безопасности Оренбургского государственного аграрного университета. Проект курирует ГУ МЧС России по Оренбургской области. Он стартует 22 ноября в СК «Олимпийский» Оренбурга. В дальнейшем опытом реализации проекта планируется поделиться с другими регионами России.

Георгий Портнов