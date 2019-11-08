Радий Хабиров изменил треть состава комиссии по помилованию

Глава Башкирии Радий Хабиров произвел ротации в комиссии по вопросам помилования, которая действует при главе с 2001 года. Из комиссии, состоящей из 15 человек, исключены четыре и назначены пять новых членов. Ее предыдущий состав был сформирован в мае 2009 года.

Из комиссии вышли судья Конституционного суда республики Владимир Крылов, ректор Башгосуниверситета Николай Морозкин, помощник начальника регионального управления ФСИН по организации работы с верующими Александр Петров, председатель Союза женщин республики Рашида Султанова и председатель исполнительного комитета республиканской Федерации шашек Тамара Тансыккужина. Вместо них в комиссию включены заместитель председателя Конституционного суда республики Хайдар Валеев, член Общественной палаты республики, директор конгресс-холла «Торатау» Айгуль Муратова, проректор по научной работе Башкирской академии госслужбы и управления Светлана Сафина, спортсмен-инструктор НКО «Центр технических видов спорта имени Кадырова» Николай Красников.

Возглавляет комиссию по-прежнему спикер Курултая Константин Толкачев. В ее полномочия входит рассмотрение прошений о помиловании, поданных осужденными, в том числе уже отбывшими сроки. Комиссия готовит заключение и представляет его главе республики, а тот, в свою очередь, президенту России. Все решения башкирской комиссии носят рекомендательный характер. Отчет о своей деятельности она не публикует.

Майя Иванова