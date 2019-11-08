В Челябинской области обеспеченность врачами скорой помощи снизилась на 60% за восемь лет

В Челябинской области с 2011 по 2018 уменьшилось количество врачей скорой помощи. Уровень обеспеченности населения специалистами неотложной помощи за семь лет снизился на 60%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчетность Минздрава России.

Челябинская область оказалась на втором месте по снижению обеспеченности населения врачами скорой помощи. Более чем двукратное сокращение наблюдается в Карачаево-Черкесии (62%), а также в Рязанской, Томской, Тюменской, Саратовской и Ивановской областях. За восемь лет с 2011 года число врачей скорой помощи в целом по России снизилось с 16 тыс. до 11 тыс. на конец 2018-го.

В пресс-службе Минздрава сокращение числа врачей на скорой объяснили их перераспределением в организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. «Кроме того, число вызовов скорой медицинской помощи сократилось на 9,4% в период с 2011 (330,4 вызова на 1 тыс. населения) до 2018 год (299,5 вызова на 1 тыс. населения)», — говорится в ответе Минздрава РБК.