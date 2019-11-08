Прокуратура Ульяновской области добивается ужесточения приговора экс-директору УК

В Ульяновске прокуратура требует ужесточения приговора в виде четырех лет колонии бывшему руководителю ООО «Евро-Строй-Сервис» за хищение собранных с населения для оплаты услуг ЖКХ денежных средств. Об этом сообщает областное надзорное ведомство.

Как установил надзорный орган, управляющая компания обслуживает 11 многоквартирных домов по ул. Тельмана и ул. Димитрова. При этом в 2017 году бывший генеральный директор неоднократно присваивал денежные средства, вносимые гражданами в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. В результате четырем гражданам причинен ущерб на сумму более 250 тыс. руб.

Мужчина признан виновным в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ) и приговорен судом лишь к 2,5 годам лишения свободы условно.

Алена Смирнова