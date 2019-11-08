Власти Екатеринбурга решили модернизировать поезда метро вместо покупки новых

Парк метрополитена Екатеринбурга ждет масштабное обновление. Власти муниципалитета планируют обновить 11 составов поездов сентябрю 2020 года, рассказал глава уральской столицы Александр Высокинский в ходе инспекции подземки.

По его словам, мэрия приняла решение модернизировать существующие поезда, а не покупать новые, из-за цены вопроса. «Ремонт одного состава стоит примерно 100 млн руб. Покупка нового стоит почти 240 млн руб. — это сравнимо с затратами на строительства детского садика. Поэтому было принято решение о модернизации парка екатеринбургского метро», – отметил градоначальник, добавив, что метропоезд не может эксплуатироваться более 30 лет. После этого его необходимо либо списать, либо отправить на модернизацию, которая продлит срок службы на 15 лет.

В прошлом году в екатеринбургском метро начали курсировать два новых состава. В текущем сезоне в город прибыли три поезда, которые капитально отремонтировали в Санкт-Петербурге.

Как проходит модернизация метро в Екатеринбурге — в материале «Мэра пустили под поезд»