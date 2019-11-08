Госстройнадзор проведет внеплановую проверку строительства ТРК «Планета»

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минстрое, инспектора Госстройнадзора осмотрели площадку строящегося ТРК «Планета» (Шоссе Космонавтов, 162), где минувшей ночью упало перекрытие. На площадке были выявлены нарушения организации строительства поэтому инспекция приняла решение проводить проверку застройщика, сообщили в минстрое.

В MallTech сообщили, что 7 ноября в 22:00 при начале заливки бетона сотрудниками генерального подрядчика было обнаружено отклонение части строительных лесов под опалубкой, произошедшее по причине рекордного количества выпавших осадков. Работы на участке были оперативно остановлены. Генеральным подрядчиком совместно с генеральным заказчиком было принято рабочее решение о механизированном демонтаже лесов на участке в 80 кв. м.

8 ноября была проведена проверка всех лесов на строительной площадке, другие повреждения обнаружены не были. В настоящий момент идет расчистка территории от демонтированных материалов Работы по строительству торгового центра продолжаются в соответствии с графиком, отметили в компании. «Принятое решение генеральным подрядчиком считаем своевременным и профессиональным» - добавили в MallTech.

Напомним, строительство ТРК «Планета» (площадь 150 тыс. кв. м) ведет девелопер MallTech по ш. Космонавтов, 162. Завершение строительства намечено на 2020 год. Генподрядчиком строительства является АО «Ренейссанс Констракшн» (контролируется турецкими бизнесменами).