Из аэропорта Геленджик открылись прямые рейсы в Домодедово

Авиакомпания «ИрАэро» объявила о выполнении 15 и 17 ноября прямых рейсов из столичного аэропорта Домодедово в воздушную гавань Геленджика. Вылет из Москвы 15 ноября запланирован на 10:30, а 17 ноября – на 13:30. Обратные рейсы будут осуществлены в те же даты в 14:00 и 17:00 соответственно. Время в пути составит около 2:30.

По словам генерального директора ООО «Аэропорт Геленджик» Ивана Таранченко, перелеты в Москву на сегодняшний день являются самыми востребованными у жителей Геленджика, Новороссийска и близлежащих курортных поселков. Так, за 10 месяцев этого года на рейсах в столицу было обслужено более 280 тыс. пассажиров. Стоимость перелета из Геленджика в Москва составит по минимальной планке 4235 руб. Приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика.

Авиакомпания «ИрАэро» в настоящее время запускает прямые рейсы из Саратова в Екатеринбург, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь. АО «Авиакомпания “ИрАэро”» базируется в международном аэропорту города Иркутска. Дополнительные узловые аэропорты находятся в Новосибирске (Толмачево), Магадане, Якутске, Владивостоке и Благовещенске. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай. Президентом компании является Юрий Лапин.

Дмитрий Михеенко