В Лысогорском районе Саратовской области быстро сокращается численность населения

В Лысогорском районе Саратовской области наблюдается наибольшая в регионе убыль населения. За последние восемь месяцев число жителей сократилось на 1,7%. Об этом программе «Вести. Саратов» сообщил руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов.

На втором месте по убыли населения, по словам господина Сомова, находится Ершовский район. Там за восемь месяцев число жителей сократилось на 1,6%. Положительная динамика наблюдается в Энгельсском и Саратовском районах области, где статистики отметили прирост на 0,2% и 0,03% соответственно.

Всего в начале 2019 года в Саратовской области проживало примерно 2,441 млн человек. За восемь месяцев численность населения региона снизилась на 12 тыс. человек.

Сергей Петунин