Объем инвестиций в ОЭЗ «Алабуга» к 2020 году достигнет 130 млрд рублей

Общий объем инвестиций в проекты резидентов ОЭЗ «Алабуга» к 2020 году составит 130 млрд руб., передает ТACС со ссылкой на гендиректора особой экономической зоны Тимура Шагивалеева. При этом только в 2019 году сумма вложений в ОЭЗ ожидается на уровне 7 млрд руб. К 2019 году общий размер инвестиций, осуществленных резидентами, составлял 123,4 млрд руб.

В 2018 году ОЭЗ «Алабуга» удалось привлечь почти 14 млрд руб. инвестиций. Благодаря этому зона заняла первое место в рейтинге самых инвестиционно привлекательных ОЭЗ России. В 2017 году сумма вложения составила 27,6 млрд руб.

ОЭЗ «Алабуга» была создана 2005 году в Елабужском районе Татарстана. С 2018 года зона полностью принадлежит правительству Татарстана. На сегодняшний день на ее территории работают 57 резидентов, вложившие в проекты свыше 120 млрд руб. На долю ОЭЗ «Алабуга» приходится 50% выручки и около 40% инвестиций всех российских ОЭЗ. Уставной капитал компании составляет 25,7 млрд руб.

"Ъ-Казань"