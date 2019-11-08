Alfa Romeo отказалась от возрождения спорткаров 8C и GTV ради выпуска новых кроссоверов, сообщает Autocar.

Гендиректор Fiat Chrysler Automobiles Майк Мэнли заявил, что финансовая ситуация внутри итальянского автопроизводителя вынудила марку отказаться от планов по расширению модельного ряда. В частности, компания не будет возрождать спортивные модели GTV и 8C.

Вместо двух спорткаров Alfa Romeo выпустит преемника седана Giulia и кроссовера Stelvio, сделает серийную модель по мотивам представленного в 2019 году концепт-кара Tonale и создаст еще один новый кроссовер.

Напомним, в 2018 году Alfa Romeo заявляла о намерении расширить свою модельную линейку до девяти автомобилей и к 2022 году вывести на рынок новые поколения 8C и GTV.