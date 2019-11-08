В свердловском лагере отравились 19 детей

В Ревде (Свердловская область) в лагере «Лесная жемчужина» у 19 детей выявили симптомы ротавирусной инфекции. Их осматривают медики, при необходимости они будут госпитализированы. По данному факту СКР по Свердловской области проводит проверку, сообщили в ведомстве.

«В рамках проверочных мероприятий будет установлено точное количество несовершеннолетних, пожаловавшихся на ухудшение самочувствия, причины произошедшего, а также иные обстоятельства, необходимые для принятия процессуального решения по итогам проверки», — говорится в сообщении.