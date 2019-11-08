Волгоградская полиция ищет взорвавших банкоматы злоумышленников

Волгоградская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи денег из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как сообщили в главке, сегодня утром в полицию поступило сообщение о вскрытии банкоматов в помещении обслуживания клиентов, расположенного в жилом доме по 8-й Воздушной Армии Дзержинского района Волгограда. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила терминалы, поврежденные взрывом

«На месте работает следственно-оперативная группа полиции, эксперты-взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, специалисты Росгвардии»,— пояснили в полиции.

Подозреваемые пока не установлены. Сколько было похищено средств, в главке не уточняют.

Сергей Петунин