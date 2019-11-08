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Республиканский музыкальный колледж в Ижевске реорганизуют в казенное учреждение

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Республиканский музыкальный колледж» в Ижевске реорганизуют в казенное профессиональное образовательное учреждение. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Согласно распоряжению, тип учреждения изменят 1 января 2020 года, сохранив его основные виды деятельности и штатную численность. Минкультуры Удмуртии должно осуществить мероприятия по созданию казенного учреждения в двухмесячный срок с 7 ноября текущего года.

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