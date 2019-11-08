Из горящей высотки в Томске эвакуированы 70 человек

В Томске из горящего 16-этажного жилого дома на ул. Ивана Черных (Октябрьский район) эвакуированы 70 человек, из которых 15 – дети, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В спасательном ведомстве отметили, что сигнал о возгорании в высотном доме поступил в экстренные службы в 11.09. Горела квартира на 12 этаже площадью около 90 кв. м, дымом во время пожара заволокло со второго по верхний этаж. На тушение огня были брошены 14 единиц техники и 40 пожарных. Некоторых жильцов высотки пришлось эвакуировать с помощью автолестницы, других – в люльке пожарного коленчатого подъемника, третьи сами спустились по лестничным маршам.

В 13.14 пожарные доложили о полной ликвидации возгорания. В пожаре никто не пострадал. Дознаватели работают над установлением причин ЧС.

Константин Воронов