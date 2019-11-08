В Дагестане задержаны две подозреваемые в финансировании ИГ

Подразделения СКР, ФСБ, МВД и Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу выявили в Дагестане преступную ячейку, которая подозревается в финансировании «Исламского государства» (ИГ; запрещенная в РФ террористическая организация). Задержаны 24-летняя и 33-летняя жительницы республики, они подозреваются по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма), сообщается на сайте СКР.

«Следствием установлено, что подозреваемые в 2018 году через сеть "Интернет" познакомились с находящимся в международном розыске участником незаконных вооруженных формирований, который в 2015 году выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях. Придерживаясь радикальных идей и разделяя его взгляды, подозреваемые согласились помочь в сборе денежных средств, предназначенных для финансирования деятельности незаконных вооруженных формирований, предоставив свои банковские карты, через которые осуществили переводы денежных средств на сумму 239 тыс. и 151 тыс. руб. соответственно, осознавая, что они пойдут на нужды финансирования бандформирований, действующих на территории Сирии»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ходе обыска у подозреваемых обнаружили банковские карты, через которые они осуществляли переводы, технические средства передачи информации, а также «имеющие важное значение для следствия» документы. Всего на счета боевиков было переведено более 10 млн руб., добавили в СКР. Подозреваемые задержаны, скоро следователи рассмотрят вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ добавили, что в ходе допросов «от подозреваемых получены показания о ресурсном обеспечении ими ИГ».