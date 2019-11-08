На шести метеостанциях Самарской области зафиксированы температурные рекорды

В четверг, 7 ноября, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Самая высокая температура зафиксирована в Сызрани. Там столбик термометра поднялся до +16,0°С, что на 4°С выше предыдущего рекорда для этого дня, установленного в 2013 году. В Новодевичье температура воздуха достигла +15,6°С, это на 1,8°С теплее максимума 2013 года. В Самаре и Тольятти также побит рекорд шестилетней давности, в двух крупнейших городах региона зарегистрировали +14,7°С.

Температурные рекорды также были зафиксированы в Аглосе (+14,7°С) и Серноводске (+13.1°С).

Андрей Сазонов