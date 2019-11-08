Пострадавший от пожара на нефтебазе «Грушевая» скончался

В больнице Новороссийска умер 27-летний мужчина, получивший травмы во время пожара на нефтебазе «Грушевая», сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Всего во время пожара, который произошел вчера утром, пострадали шесть рабочих, проводивших ремонтные работы. Остальные пострадавшие вертолетами санавиации доставлены в Краснодар, в краевую клиническую больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Пожар на нефтебазе АО «Черномортранснефть», произошел вчера во время ремонтных работ в колодце подземного железобетонного резервуара. По неустановленным причинам произошло возгорание газовоздушной смеси, при котором пострадали рабочие. По факту пожара краевое следственное управление СКР проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Анна Перова, Краснодар