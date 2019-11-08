Более 90% рейсов в Кольцово выполняются без задержек

Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») вошел в сотню самых пунктуальных аэропортов мира в октябре. Согласно отчету международного аналитического агентства OAG (Великобритания), Кольцово по итогам прошлого месяца занял 80 место рейтинга.

По данным агентства, в октябре в Кольцово было совершено 1811 регулярных пассажирских рейсов, 90,7% из которых — по расписанию. При подсчете агентство учитывало рейсы, прибывшие или вылетевшие со сдвигом в расписании не более 15 минут. сообщили в пресс-службе Кольцово.

Первое место рейтинга по итогам октября занял датский аэропорт Каруп.