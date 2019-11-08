Курганский сенатор Елена Перминова будет руководить комитетом Совфеда по бюджету

Сенатор от Курганской области Елена Перминова будет исполнять обязанности председателя комитета Совета Федерации России по бюджету и финансовым рынкам, сообщает пресс-служба правительства региона.

На заседании 6 ноября члены Совфеда единогласно одобрили кандидатуру Елены Перминовой на должность первого заместителя председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам. В связи с назначением главы комитета Николая Журавлева на пост заместителя председателя Совета Федерации, курганский сенатор будет исполнять обязанности руководителя.