Александр Моор открыл в Тюмени аграрную выставку

Губернатор Тюменской области Александр Моор в пятницу открыл десятую региональную агропромышленную выставку-презентацию «Золотая осень». В этом году акцент на выставке сделан на молочную отрасль, как одну из самых динамично развивающихся в регионе, сообщает пресс-служба губернатора.

Здесь представлена продукция от ведущих предприятий молочной отрасли. Отдельно выделена сырная зона, в которой принимают участие девять предприятий по производству сыров. На выставке также представлены шесть коров голштинской породы. Кроме того, посетителям выставки демонстрируют передовые технологии и инновации, применяемые в сельском хозяйстве области, и разработки тюменских ученых в сфере АПК.

Глава региона подчеркнул, что область вышла на самообеспечение по основным видам сельхозпродукции, идут поставки в другие регионы РФ и на экспорт.

«Золотая осень-2019» будет работать в Тюмени 8 и 9 ноября в выставочном центре «Тюменская ярмарка». Аграрная выставка проходит в Тюмени ежегодно. В прошлом году в ней приняли участие 60 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий регионального АПК.