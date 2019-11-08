Территории развития малого бизнеса появятся в моногородах Удмуртии

В моногородах Удмуртии появятся благоустроенные общественные пространства, в которых будет сконцентрирован малый и средний бизнес. Зоны отдыха создадут в рамках проекта «Место притяжения», реализуемого при поддержке Фонда развития моногородов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, «Места притяжения» появятся в Воткинске, Глазове и Сарапуле. Пешеходная зона в Воткинске появится в переулке, который соединяет улицы Кирова, Спорта и Ленина. Здесь планируют открыть около 10 торговых павильонов и порядка 3-5 точек общественного питания. В Глазове планируют реконструировать площадь Свободы — затем там планируют создать около восьми новых субъектов МСП — центр проката различного инвентаря, киоски, торговые павильоны и другие. В Сарапуле намерены создать пешеходную зону между набережной Камы и административной частью города.

Целью проекта «Место притяжения», старт которому дали в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года, является создание в моногородах прогулочных и торговых улиц, которые станут центрами притяжения для горожан и туристов. Важный пункт проекта — максимальное привлечение общественные пространства субъектов МСП. Для этого Фонд развития моногородов предлагает бизнесменам поддержку в виде беспроцентных займов от 5 млн руб. до 250 млн руб., а также 16 франшиз на льготных условиях —снижен паушальный взнос и начальный объем инвестиций в проект.