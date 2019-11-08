«Газпром» снизил стоимость газа для нижегородских автобусов

Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) и «Газпром газомоторное топливо» договорились о снижении стоимости компримированного газа с 15,5 до 14,5 руб за кубометр газа. Как сообщает пресс-служба мэрии, это позволит сократить расходы НПАТ на 12 млн в год. Автобусы уже начали заправлять по сниженной цене.

Напомним, Нижний Новгород планирует закупить в лизинг 200 автобусов на газомоторном топливе. Пока удалось получить только 56 из них. Для покупки еще 144 автобусов мэрия объявила аукционы и разделила оставшееся количество на два лота — 70 и 74 автобуса. Однако на конкурсы не поступило ни одной заявки, а в документации к одному аукциону УФАС увидело нарушение закона «О конкуренции».

Анастасия Еремина