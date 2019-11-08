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Вячеслав Володин обратил внимание на шатающуюся плитку на проспекте Кирова

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин обратил внимание главы Саратова Михаила Исаева на низкое качество работ по укладке плитки на проспекте Кирова. Сегодня спикер ГД находится с рабочим визитом в городе проинспектировал ход работ на пешеходной улице.

Вячеслав Володин отметил, что новая тротуарная плитка, уложенная на проспекте, в некоторых местах шатается. Михаил Исаев пояснил, что работы по реконструкции пока еще не приняты и все недоделки подрядчик ООО «СК Система» устранит за свой счет.

Кроме того, спикер Госдумы отметил, что реклама на обновленной улице не выдержана в едином стиле. Он рекомендовал властям собрать работающих на проспекте Кирова предпринимателей и обсудить с ними дизайн-код вывесок.

Согласно скорректированному плану, работы по реконструкции пешеходной улицы в центре Саратова должны завершиться 15 ноября.

Сергей Петунин


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