«Хлебпром» пожаловался в УФАС на хлебцы Spar

Челябинское УФАС России рассмотрит заявление ОАО «Хлебпром», которое пожаловалось на то, что упаковка хлебцев Spar (производитель ООО «ТД Галс») копирует пачки продукции комбината Dr. Korner. По мнению заявителя, такие действия конкурента могут вызвать у потребителей ложное представление о принадлежности хлебцев «Хлебпрому», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

К жалобе приложено заключение комиссии по исследованию объектов интеллектуальной собственности, в соответствии с которым дизайнерское решение упаковок хлебцев Spar является сходным до степени смешения с внешним видом упаковок Dr. Korner. По мнению специалистов пачки похожи по основным критериям: форма упаковки, визуальные образы, колористическое решение, композиционное построение.

Челябинское УФАС примет решение о возбуждении дела либо об отказе в течение месяца.