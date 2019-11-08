Мэрия Челябинска запретила проводить митинг за возврат прямых выборов

Администрация Челябинска отказалась согласовать проведение митинга за возврат прямых выборов на Алом поле из-за того, что 17 ноября площадка будет занята под другое мероприятие. Чиновники предложили устроить акцию в сквере им. Колющенко или в сквере на перекрестке улицы Молодогвардейев и Комсомольского проспекта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил организатор митинга, руководитель реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Активисты отказались принимать предложения властей о проведении митинга на северо-западе города или возле ДК Колющенко. «Пользуясь своим правом на встречное предложение, с учетом заявленного предполагаемого количества участников публичного мероприятия – 2 тыс. человек – и нормы предельной заполняемости на открытой территории не более одного человека на 1 кв. м, отправил в администрацию на согласование следующие места: площадь Революции, около памятника В. И. Ленину; площадь Революции, за памятником В. И. Ленину, сквер около фонтана; площадь Ярославского, около памятника М. И. Глинке», - написал в Facebook Ярослав Щербаков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Ярослав Щербаков участвует в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра Челябинска. Он уже претендовал на пост главы города в феврале этого года, но проиграл исполняющему обязанности главы Владимиру Елистратову, который проработал на посту всего четыре месяца. Конкурс состоится 12 ноября, в нем примут участие 15 человек, в том числе действующая и.о. мэра Наталья Котова.