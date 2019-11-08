«Башкиравтодор» стал единственным претендентом на ремонт дороги Уфа-Нагаево

Госкомпания «Башкиравтодор» (АО, 100% принадлежит Башкирии) стала единственным участником аукциона на отбор подрядчика ремонта трассы Уфа-Нагаево, проведенного управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы. АО предложило исполнить контракт начальной стоимостью 266,4 млн руб. с небольшим дисконтом, за 265,08 млн руб.

По условиям контракта подрядчик должен до 31 августа 2021 года отремонтировать участок дороги протяженностью 10,8 км — от улицы Бородинской до пересечения с трассой М-5 «Урал». Работы предусматривают помимо ремонта дорожного полотна также установку остановок общественного транспорта и нанесение разметки с предоставлением гарантии на срок четыре года (для верхнего слоя покрытия), шесть месяцев (для дорожной разметки).

АО «Башкиравтодор» — крупный дорожный подрядчик республики. В 2018 году выручка предприятия составила 7,17 млрд руб., чистая прибыль — 23,54 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году госкомпания заключила 219 госконтрактов по ФЗ-44 на сумму 4,2 млрд руб., а в 2018 году — 264 госконтрактов на 8,95 млрд руб.

Майя Иванова