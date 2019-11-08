Директора саратовской компании наказали за задержки зарплат работникам

Директор ООО «Винтер-2014» привлечен к административной ответственности за нарушения трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области. Проблемы в компании были выявлены в результате проверки, проведенной надзорным органом Саратовского района области.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что занимающаяся литьем пластмасс компания задержала на четыре дня выплату аванса шести сотрудникам в июле этого года, зарплата за этот же месяц была задержана на пять дней. В августе аванс был выдан на 10 дней позже установленного срока, а зарплата — на две недели.

Также прокуратура обнаружила, что в положении об оплате труда и премировании не предусмотрен порядок проведения индексации заработной платы, неправильно определена дата выплаты заработной платы при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем.

Директор ООО «Винтер-2014» по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений).

По данным kartoteka.ru, с июля этого года компанию возглавляет ее единственный учредитель Сергей Бобрышев.

Сергей Петунин