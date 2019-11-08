Челябинская область стала лидером по числу нелегальных кредиторов на Урале

Банк России выявил в Челябинской области 79 нелегальных кредиторов за девять месяцев этого года. По этому показателю региона стал лидером в Уральском федеральном округе, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Всего за девять месяцев на Урале выявлено 196 нелегальных участников финансового рынка. В Свердловской области обнаружено 76 таких организаций, в Тюменской – 29, в Курганской – 10. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком выявлено по одному «черному кредитору».

В Челябинской области были обнаружены «псевдоломбарды», не состоявшие в госреестре, но выдававшие займы населению. Также в список нелегалов попали мошеннические организации, предоставляющие потребительские займы под материнский капитал. Кроме того, обнаружены «анонимные кредиторы», которые размещали в СМИ недостоверную рекламу о предоставлении займов. Финансовых пирамид в Челябинской области не зафиксировано.