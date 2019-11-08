РАИП профинансирует реконструкцию теплиц совхоза «Алексеевский» на 115 млн рублей

В Республиканскую адресную инвестпрограмму Башкирии внесены поправки, предусматривающие выделение в текущем году из бюджета 115 млн руб. на реконструкцию теплицы ГУСП «Совхоз Алексеевский», следует из документов кабмина. На объекте площадью 5,31 га планируется установка системы ассимиляционного освещения и наружных сетей электроснабжения.

Как сообщал "Ъ-Уфа", в сентябре совхоз планировал привлечь банковское финансирование в размере 130 млн руб. на пополнение оборотных средств и другие цели, однако ни один из банков не подал заявку на объявленный запрос котировок. По данным kartoteka.ru, у совхоза действуют около 30 договоров со Сбербанком, «Альфа-банком», АО «Региональный фонд», подписанных в 2014-2019 годах и предусматривающих залог активов.

Совхоз «Алексеевский» — крупный башкирский агропроизводитель. Занимается овощеводством и переработкой молока. Чистая прибыль в 2018 году составила 3,55 млн руб. при выручке 1,54 млрд руб.

Майя Иванова