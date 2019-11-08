Памятник оружейникам Удмуртии открыли в Ижевске

В сквере им. Михаила Калашникова в Ижевске открыли памятник «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Памятник представлен в виде трех подростков-рабочих возле оригинального токарного станка того времени. Их прототипами стали рабочие завода №622, «Ижмашзавода». «Идея памятника возникла давно и была озвучена на форуме оружейников России в сентябре 2018 года. Из более чем 550 заявок из 74 регионов России, поданных на конкурс новых достопримечательностей «Культурный след», были отобраны пять проектов. Среди победителей оказался и наш памятник. Созданный образ полностью соответствует военному периоду и не оставляет равнодушным»,— отметил ректор ИжГТУ Валерий Грахов.