ФК «Краснодар» со счетом 3:1 обыграл в матче Лиги Европы турецкий «Трабзонспор»

Вчера, 7 ноября, на поле стадиона «Краснодар» состоялся футбольный поединок между хозяевами арены и турецким клубом «Трабзонспор». Матч проходил в рамках группового этапа четвертого тура Лиги Европы 2019/20 и закончился в пользу «черно-зеленых», которые могли отправить в ворота противника три мяча и пропустили всего один гол.

Как сообщили в клубе, первый мяч в свои ворота отправил Серкана Асана, допустивший рикошет от удара Фернандеша. Второй гол «Краснодара» на 35-й минуте первого тайма также забил Мануэл Фернандеша, получив силовую передачу от Магомед-Шапи Сулейманова.

Автором третьего гола «быков» во втором тайме стал Иван Игнатьев, который на 3-й компенсированной минуте подоспел к навесу Стоцкого с углового. В оставшиеся секунды матча турки смогли уйти от «сухого» поражения: Нвакаеме забил гол под дальнюю штангу ворот «Краснодара» со средней дистанции.

«Начало было не совсем для нас хорошее, но вторую половину первого тайма мы провели довольно-таки хорошо, проведя несколько отличных комбинаций, завершившихся взятием ворот. Во втором тайме играли больше, отталкиваясь от счета – было видно, что не хватало немного свежести. Как мы и ожидали, матч стал для нас тяжелым, но мы рады, что победили. Впереди два матча, в которых можно побороться за путевку в весну», - рассказал после игры главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев.

Сообщается, что, одержав вторую победу в Лиге Европы подряд, ФК «Краснодар» настиг «Хетафе» в таблице группы «С». Испанцы уступили в Базеле (1:2), и борьба за вторую позицию разгорелась с новой силой.

Состоявшийся матч стал для ФК «Краснодар» 60-м в еврокубках и 56-м – в рамках Лиги Европы УЕФА. В клубных турнирах Старого Света за все годы выступлений «быки» одержали 28 побед, 12 ничьих и 20 поражений. В Лиге Европы УЕФА в активе команды 27 побед, 12 ничьих и 17 поражений. С «Трабзонспором» это шестой матч и пятая победа (одна ничья).

Дмитрий Михеенко