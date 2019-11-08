Дело о хищении свыше 9 млн рублей под видом строительства дома в Татарстане направлено в суд

Прокуратура Казани направила в Ново-Савиновский райсуд дело 32-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в хищении более чем 9,6 млн рублей у жителей Казани под видом строительства дома, сообщает пресс-служба ведомства. Против обвиняемого возбуждено уголовное по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину мужчина полностью признал.

По данным следствия, в марте 2011 года обвиняемый разместил в СМИ рекламные объявления, где он предлагал услуги строительства малоэтажных жилых, дачных домов и иных объектов от имени одной из стройкомпаний. При этом руководитель фирмы не знал о преступных намерениях обвиняемого и поддался на его уговоры о ведении совместного бизнеса. Злоумышленник, используя поддельную доверенность от имени главы стройкомпании, заключал с жителями Казани типовые договоры стройподряда и получал от них предоплату в размере от 15 до 50% от стоимости строительства. При этом он предлагал клиентам дополнительные услуги. В частности, речь идет об оформлении рассрочки основного платежа на срок от двух до семи лет или кредита от организации под выгодный процент.

Позже обвиняемый вовлек в дело двух менеджеров, занимавшихся оформлением договоров с клиентами и принимавших от них деньги. Также были привлечены строители, сметчики и составители эскизных проектов, которые выполняли часть работ по договору. Все они не были осведомлены о его преступных намерениях обвиняемого. Позже работы были прекращены, а обвиняемый перестал выходить на связь с клиентами. В итоге злоумышленнику удалось обмануть 20 жителей Казани на более чем 9,6 млн руб.

"Ъ-Казань"