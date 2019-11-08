Главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов оставляет свою должность

Главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов покидает свою должность. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам главы города, господин Тимонов возглавит новую кафедру управления развитием территорий в НГУАДИ. «Убежден, благодаря его практическому опыту студенты – будущие архитекторы – приобретут ценные знания. Он создавал «Институт градостроительного планирования», участвовал в актуализации генерального плана и формировании подходов к градостроительному планированию», - написал мэр.

Виктор Тимонов был назначен главным архитектором в 2016 году. До него эту должность с 2009 года занимал Владимир Фефелов.

Оксана Павлова