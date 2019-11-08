На стройплощадке ТРК «Планета» обрушилась часть конструкций

В Перми обрушилась часть конструкций строящегося ТРК «Планета». Об этом сообщили очевидцы в паблике «Мой город – Пермь». ЧП произошло сегодня ночью, обвалились перекрытия второго этажа.

На строящемся ТРК «Планета» обрушилась не готовая конструкция, сообщил «Ъ-Прикамье» собеседник, близкий к девелоперу проекта – холдингу «MallTech». «Был сильный дождь, и при заливке конструкции подмыло землю, произошло обрушение» - отметил собеседник. Он добавил, что подрядчик стройки – «Ренессанс Констракшн» строит качественно.

Напомним, строительство ТРК «Планета» (площадь 150 тыс. кв. м) ведет девелопер MallTech по ш. Космонавтов, 162. Завершение строительства намечено на 2020 год. Генподрядчиком строительства является АО «Ренейссанс Констракшн» (контролируется турецкими бизнесменами).