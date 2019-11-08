Главврача ветстанции в Зерноградском районе подозревают в растрате

В отношении главного ветеринарного врача Зерноградского филиала «Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с ПО» возбудили уголовное дело по подозрению в растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По данным сайта филиала, эту должность занимает Лидия Фисакова.

По версии следствия, подозреваемая фиктивно трудоустроила местного жителя на должность водителя районной станции по борьбе с болезнями животных. Он числился в организации четыре года, трудовые обязанности не выполнял, но зарплату ему систематически перечисляли. За этот период он получил более 800 тыс. руб.

Дарья Голякова