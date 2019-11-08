Третий бывший топ-менеджер «Сибмоста» оштрафован за налоговые махинации

Железнодорожный райсуд Новосибирска оштрафовал на 200 тыс. руб. бывшего гендиректора АО «Сибмост» Сергея Ксенженко, который подозревался в налоговом преступлении. Одновременно суд прекратил уголовное дело в отношении топ-менеджера.

Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управления на транспорте СКР, в отношении экс-гендиректора АО «Сибмост» было возбуждено дело ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам). Согласно материалам следствия, в 2017 году у мостостроительной компании образовалась задолженность по налогам в размере более 80 млн руб. Поскольку АО недоимку добровольном порядке не погашало, налоговики приняли принудительному взысканию суммы задолженности за счет средств, имеющихся на счетах компании.

«Гендиректор «Сибмоста» организовал и подписал договоры уступки права требования, по которым расчеты с контрагентами за выполненные работы осуществлялись, минуя расчетные счета АО», - сообщили в следственном ведомстве, отметив, что бывший топ-менеджер признался и полностью возместил причиненный ущерб. Правоохранители направили в суд ходатайство о прекращении дела и назначении Сергею Ксенженко судебного штрафа — наказания, которое не влечет за собой судимость. Это прошение было удовлетворено.

Ранее по такой же схеме были закрыты уголовные дела в отношении президента «Сибмоста» Сергея Титова и его преемника на этом посту Антона Гурьянова. Оба также обвинялись по ст. 199.2 УК РФ.

Константин Воронов