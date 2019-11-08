Пермские клиенты МегаФона могут управлять call-центром со смартфона

Смотреть статистику звонков клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра пермские бизнесмены впервые могут с экрана смартфона. МегаФон первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа уже доступна в Play Market и App Store.

По данным оператора, Пермский край входит в пятерку регионов-лидеров на Урале по количеству компаний, которые уже пользуются «Виртуальной АТС».

По применению таких облачных технологий пермские бизнесмены обгоняют коллег из Удмуртии, Коми и Кировской области. Впрочем, пока Пермь отстает от свердловских и челябинских бизнесменов. Запись разговоров с клиентом и отслеживание статистики принятых и непринятых звонков в Екатеринбурге и Челябинске ведут в 1,5 раза чаще.

Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.

Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое.

«Эффективная работа с клиентами – один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами», – прокомментировал запуск приложения Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.