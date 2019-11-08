На Урале солдат погиб из-за боязни позора Он покончил с собой выстрелом из автомата, хотя не был допущен к службе с оружием

На Урале продолжается расследование уголовного дела по факту смерти в войсковой части ЗАТО Новоуральск срочника Олега Муллаянова. После трагедии к ответственности были привлечены три офицера Росгвардии. Один из них через суд добился снятия с себя взыскания. В суде выяснилось, срочник покончил с собой выстрелом из автомата в карауле, хотя не был допущен к службе с оружием.

ЧП в в/ч №3280 в ЗАТО Новоуральск произошло в ночь на 6 мая этого года. Срочник из Нижнего Тагила Олег Муллаянов умер от огнестрельного ранения в голову из АК-74. Тогда было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ).

После инцидента своих постов лишились командир части полковник Дмитрий Калюга и его заместитель по воспитательной работе Евгений Осипов. Дисциплинарное взыскание после трагедии получил начальник службы войск и безопасности военной службы штаба регионального подразделения Росгвардии Алван Алиев. Он был предупрежден о неполном служебном соответствии, но, как стало известно “Ъ-Урал”, смог оспорить этот приказ в Екатеринбургском гарнизонном военном суде. В материалах этого дела стали известны некоторые подробности трагедии в Новоуральске.

Согласно материалам суда, Росгвардия провела проверку и пришла к выводу, что Алван Алиев организовал неэффективную выработку предложений по укреплению воинской дисциплины и поддержанию внутреннего порядка. Кроме того, в воинской части №3280 не проверялось хранение вооружения, из-за чего никто не знал, что вскрыть пирамиду с оружием и ящик с боеприпасами можно было «с помощью подручных средств».

Более того, проверяющие установили, что погибший, который входил в состав группы трехминутной готовности, еще с конца 2018 года был включен в группу психодинамического наблюдения военнослужащих и не был допущен к службе с оружием. У солдата был некий внутриличностный конфликт на почве неудовлетворенности самореализацией — «боязни позора (самоосуждения за неблаговидный поступок, совершенный до призыва на службу)». Соответственно, он не мог попасть в группу трехминутной готовности, которая была вооружена. В итоге за выявленные нарушения к дисциплинарной ответственности был привлечен Алван Алиев.

Но суд снял неполное служебное соответствие с офицера из-за того, что ревизоры Росгвардии не установили время, место, способ и другие обстоятельства совершения дисциплинарного нарушения, а также его мотивы. Кроме того, было отмечено, что расследование уголовного дела по факту смерти срочника еще ведется и господин Алиев в нем не фигурирует.

«Насколько нам известно, погибший оставил записку, что не может жить с прошлым. Там о неуставных отношениях речь не шла, но все равно командование части перетрясли»,— пояснила председатель комитета солдатских матерей Новоуральска Екатерина Патракова.

Игорь Лесовских