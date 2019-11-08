Главу сельсовета обвинили в халатности из-за которой сгорели 15 домов и погиб человек

В Красноярске Следственный комитет направил в суд дело в отношении главы Тиличетского сельсовета Нижнеингашского района Дмитрия Коваля. Как рассказали в следственном ведомстве, он обвиняется в халатности в организации противопожарных мер (ст. 293 УК РФ).

Согласно материалам дела, глава сельсовета не обеспечил создания муниципальной системы оповещения населения в ЧС, а также защиту территории поселка от огня – устройство противопожарных полос и увеличения противопожарных разрывов между строениями. В результате в мае 2017 года возгорание на свалке отходов лесопереработки, находившейся за населенным пунктом, распространилось на территорию поселка Тиличеть и перешло в пожары. В итоге были уничтожены 15 жилых домов и 8 строений коммунального и социального назначения, один человек погиб. Размер материального ущерба составил свыше 13,5 млн руб.

Илья Николаев