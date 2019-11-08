В Хакасии задержаны участники банды

Полиция задержала в Хакасии участников банды, подозреваемых в серии разбойных нападений на жителей Абакана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Установлено, что организатором преступного сообщества был ранее судимый местный житель. В банду входили трое участников. По данным МВД, первое нападение было совершено в декабре 2018 года – преступники, угрожая оружием, заставляли мужчину сесть в автомобиль. Потерпевший оказал им сопротивление и был ранен, говорится в сообщении МВД.

Также на счету налетчиков кража ювелирных украшений в комиссионном магазине и ограбление квартиры. По данным МВД, в мае этого года подозреваемые, представившись медработниками, ворвались в квартиру, связали хозяйку и похитили деньги и ценные вещи на сумму около 1,5 млн руб.

В настоящее время предполагаемый организатор банды и сообщники задержаны, у них изъято два ружья и револьвер. Возбуждено уголовное дело.

Оксана Павлова