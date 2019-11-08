Быстро возбудимое дело

Башкирское управление Следственного комитета РФ вчера возбудило уголовное дело по подозрению в халатности чиновников Уфимского района. Неустановленные сотрудники администрации Дмитриевского сельсовета, по версии следствия, в 2015 году предоставили местным жителям аварийных домов непригодное для проживания новое жилье. В результате граждане сейчас они живут в строительных вагончиках. По данным “Ъ-Уфа”, речь идет о быстро возводимых домах, построенных в рамках муниципального контракта компанией «Термохольц» (входит в АО «Региональный фонд»). Для возбуждения дела потребовался выход сюжета на телеканале «Россия»: ранее правоохранительные органы на жалобы жильцов не реагировали. К экс-руководству «Термохольца» у следствия пока вопросов нет, равно как и к курировавшему в то время строительный блок в Уфимском районе Артему Ковшову — нынешнему замглавы госкомстроя Башкирии. Чиновник заявил, что во время приемки домов претензий к застройщику не было. Проблемы жильцов он связывает с ошибками при эксплуатации домов.



СКР вчера сообщил о возбуждении уголовного дела по подозрению в халатности (ст. 293 УК РФ) неустановленных должностных лиц администрации Дмитриевского сельсовета Уфимского района. Их подозревают в принятии в 2015 году в поселке Подымалово непригодных для проживания домов, построенных по муниципальному контракту стоимостью 19,5 млн руб. компанией «Термохольц» в рамках республиканской программы расселения жильцов аварийного фонда.

Контракт предусматривал строительство пяти быстро возводимых двухквартирных благоустроенных домов по австрийской технологии. Заказчиком выступала администрация Уфимского района, которую и тогда, и сейчас возглавляет Вилорий Угаров. Однако жилье, по версии следствия, было построено с нарушением технологий и использование некачественных материалов.

В СУ СКР сообщили, что возбудили дело после выхода критического новостного сюжета о проблемах жильцов этих домов, который вышел накануне на телеканале «Россия». Журналисты в сюжете сообщали о данных проверки, проведенной по жалобам жильцов башкирским управлением ОНФ. Активисты подтвердили, что в домах, построенных по экспериментальному проекту из легких материалов, нет центральной канализации, теплоснабжения, газа, они обогреваются маломощными электрическими конвекторами, что заставляет семьи устанавливать дополнительные обогревательные устройства и тратить на электричество до 9 тыс. руб. в месяц. Из-за отсутствия вентиляции в домах гниют деревянные элементы, полы и стены покрываются плесенью и грибком, а зимой — инеем, сообщалось в сюжете. ОНФ после проверки направляло обращения в прокуратуру. Но, как сообщил вчера “Ъ-Уфа” глава регионального исполкома организации Виталий Брыкин, реакции на них пока не было.

Компанией «Термохольц» в 2014 году, когда был заключен муниципальный контракт с администрацией Уфимского района, руководил Эдуард Гизитдинов. Найти его контакты вчера не удалось. В 2016 году предприятие было ликвидировано путем присоединения к госинвесткомпании «Региональный фонд». Позже фонд выставлял завод «Термохольц» на продажу, но покупателя так и не нашел.

По данным kartoteka.ru, в 2014 году контракты на строительство домов по быстро возводимой технологии с «Термохольцем» заключали также администрации ряда других районов Башкирии, в том числе Архангельского, Мишкинского, Караидельского, Нуримановского, Кушнаренковского. Все они были исполнены. Данных о претензиях к качеству этих домов в открытых источниках нет.

Заместитель главы администрации Уфимского района по строительству Кирилл Паличев сообщил, что после обращений жильцов поселка Подымалово был начат гарантийный ремонт домов. По поручению руководства «Регионального фонда» его ведет некоммерческая организация «Фонд развития жилищного строительства РБ» (учреждена госкомстроем), отметил чиновник. По его данным, в домах ведутся фасадные работы, меняются входные двери, перестилаются полы первых этажей, ведется утепление цоколей. Работы планируют завершить до конца года. Жильцы в ожидании ремонта живут или в съемных квартирах, или в строительных вагончиках.

Интересно, что хотя дома заказывались и принимались чиновниками администрации Уфимского района, следствие подозревает сотрудников Дмитриевского сельсовета. Глава сельсовета Георгий Краснов вчера сообщил, что сельскому поселению дома были переданы уже после того, как их приняли чиновники райадминистрации.

Вопросы строительства в 2014-2015 годах в Уфимском районе курировал нынешний замглавы госкомстроя Башкирии Артем Ковшов. Он сообщил “Ъ-Уфа”, что при приемке домов замечаний к ним не возникло, «все было по нормативам». Чиновник связывает проблемы жильцов с неправильной эксплуатацией домов. «Это человеческий фактор. К примеру, к одному дому сделали пристрой, оголили стену. В том месте, где оголили стену, нет утеплителя. Соответственно, ее продувает. Либо дом стоял пять лет закрытым и не проветривался. Разумеется, на стенах появляется плесень. Тем не менее, все замечания зафиксированы и устраняются»,— отметил господин Ковшов.

Влада Шипилова