В аэропорту Хабаровска у готовящегося к вылету самолета загорелся двигатель

В самолете Embraer-190, которому предстояло совершить рейс по маршруту Хабаровск — Магадан, загорелся двигатель при подготовке к вылету, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. По ее данным, пострадавших в результате инцидента нет.

«Сегодня, около 7:45 (00:45 мск) при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск - Магадан воздушного судна Embraer-190 (ООО "Авиакомпания “Икар”) во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них»,— говорится в сообщении. Отмечается, что пожар локализовали силами аэропортовых служб, а 18 пассажиров и пять членов экипажа были эвакуированы. Ожидается, что они вылетят в Магадан самолетом авиакомпании «Аврора» в 10:55 (3:55 мск).

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по поручению регионального транспортного прокурора Виталия Каплунова, который выезжал на место ЧП.