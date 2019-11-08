Депутаты Госдумы хотят исключить импортные продукты из школьного питания

Депутаты Госдумы предлагают исключить из школьного питания импортные продукты, сообщил автор инициативы зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) «Известиям». По его словам, в условиях действия антироссийских санкций следует поддерживать отечественных производителей.

Депутат отметил, что контролировать качество российского производителя проще, чем импортного. Господин Чернышов добавил, что существенных проблем с питанием детей из-за нового ограничения возникнуть не должно. Поправки, по его словам, готовят ко второму чтению законопроекта об обязательном горячем питании для младших школьников.

О необходимости ввести в школах полноценное и сбалансированное горячее питание заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой в апреле. По словам председателя правительства, нормы питания школьников «должны соблюдаться в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам».

В мае родители волгоградских школьников пожаловались на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей: одни получают кашу, другие — котлеты с гарниром. Как выяснил “Ъ”, в ряде российских регионов «социальное» меню также отличается. В Минпросвещения пообещали провести всероссийский мониторинг школьного питания.

Подробнее о том, как может отличаться меню для школьников, читайте в публикации “Ъ”.