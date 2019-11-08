Morgan Stanley требует взыскать почти $100 млн с экс-акционера Минбанка

Московский арбитражный суд зарегистрировал иск Morgan Stanley о взыскании почти $100 млн с бывшего акционера Московского индустриального банка (Минбанк) ООО «МИБ-Инвестиции», следует из материалов картотеки. Иск поступил в суд 5 ноября.
Отмечается, что иск пока не принят к производству.
Напомним, в январе ЦБ объявил о санации Минбанка, который занимал 33-е место в России по величине активов. Функции временной администрации получила управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. В апреле временная администрация выявила нарушения при валютообменных операциях Минбанка. Зампред ЦБ Василий Поздышев рассказывал, что обнаружены факты финансирования заемщиков, которые юридически не имели никакой связи с собственниками банка.
Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Клиенты ушли из Минбанка с деньгами».
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