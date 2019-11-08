То засуха, то суховей

В Татарстане сельхозпроизводители стали чаще страховать риски. Рост активности связан с появившейся у них возможностью получить госсубсидии на возмещение почти всех затрат на покупку страховки. В результате за девять месяцев премии страховых компаний по агрострахованию с господдержкой увеличились на 46%, до 165 млн руб. В Национальном союзе агростраховщиков ожидают дальнейшего роста, отмечая, что страховой защитой в республике сейчас покрыты лишь 10% посевов. Однако в регионе почти все субсидии осваивают крупные агрохолдинги, а фермеры предпочитают обходиться без страховки, опасаясь не получить компенсации в случае потерь. «Страховые компании находят десятки причин, чтобы отказать в выплате или снизить ее»,— говорят в Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана.



В Татарстане начисленная премия по агрострахованию с государственной поддержкой за январь–сентябрь 2019 года выросла на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 165 млн руб., сообщили “Ъ” в Национальном союзе агростраховщиков (НСА). По итогам первого полугодия, согласно данным Банка России, сумма таких премий составила 163 млн руб. Из них 154,5 млн руб. пришлись на страхование будущего урожая, а 8,8 млн руб.— на страхование скота.

В регионе агрострахование с государственной поддержкой обеспечило более 82% всех премий страховых компаний по страхованию сельхозрисков. Все эти премии получили лишь три компании АО «СО „Талисман“» — 122, 4 млн руб., ООО «СК „Согласие“» — 27,2 млн руб. и АО «СК “РСХБ-Страхование”» — 13,2 млн руб. При этом в республике услуги страхования сельхозрисков предоставляют еще 11 компаний.

«Для Татарстана характерен широкий перечень рисков»,— сказал “Ъ” президент НСА Корней Биждов. Он отметил, что за последние восемь лет (с 2012 года) в республике пять раз объявляли режим ЧС, в том числе четыре раза — по причине засухи. С момента введения закона «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» (с 2012 года) более 60% полученных аграриями страховок были связаны с убытками от почвенной засухи и суховея, более 10% — с переувлажнением почвы. С 2012 года сумма выплат аграриям республики за этот период по договорам страхования сельхозрисков превысила 3,3 млрд. руб., сообщил господин Биждов.

Рынок страхования сельхозрисков в Татарстане впервые за последние годы пошел вверх в связи с введенными с 1 марта 2019 года изменениями в закон об агростраховании с господдержкой, позволившими сельхозпроизводителям рассчитывать на возмещение за счет госсубсидий до 95% затрат на оплату страховых премий. «Введение „единой субсидии“ в АПК и сокращение субсидирования агрострахования в период 2017–2018 годов оказали негативное влияние на данный рынок, который сегодня восстанавливается»,— говорят в НСА. По данным союза, за первые девять месяцев 2017 года сумма начисленной страховой премии в Татарстане не достигала 93 млн руб. В то же время по итогам 2014 года эта цифра составляла 1,1 млрд руб.

Корней Биждов прогнозирует, что по итогам 2019 года рынок агрострахования Татарстана, скорее всего, не превысит 210–250 млн руб. Однако глава союза ожидает на нем «дальнейший рост», отмечая, что в республике сейчас застраховано не более 10% посевных площадей из 3,2 млн га пашни.

Татарстан по объему агрострахования занимает третье место среди регионов Поволжья, где сельхозкультуры застрахованы более чем в других округах в России — на площади 912 тыс. га. За год она увеличилась почти в четыре раза. Регионами-лидерами по объему агрострахования с господдержкой в Поволжье по итогам девяти месяцев являются Самарская область (объем рынка — 247 млн руб.) и Мордовия (194 млн руб.).

«Рынок в Татарстане не доступен для рядовых товаропроизводителей, почти все субсидии осваивают крупные агрохолдинги»,— считает участник местного страхового рынка, попросивший его не называть. По его словам, «тарифы высокие, страхуют то, что под залогом, в основном когда берут кредиты в банках». «За 1 га пашни надо заплатить где-то 13 тыс. руб. страхового взноса, фермеру это невыгодно»,— добавил собеседник “Ъ”.

«Фермерам трудно добиться выплаты при наступлении страхового случая, страховые компании находят десятки причин, чтобы отказать в выплате или снизить ее»,— считает председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров. По его словам, агрохолдинги с помощью своих юридических служб могут защитить свою правоту, а фермер не может. «Если страховать — должен быть уверенным, что получишь выплату, нужно, чтобы государство выступало арбитром в споре страховых компаний и фермеров»,— заключает Байтемиров.

Денар Сулейманов