Суд обязал Трампа выплатить $2 млн за использование своего благотворительного фонда в политических целях

Нью-йоркский суд обязал президента США Дональда Трампа выплатить $2 млн нескольким некоммерческим организациям (НКО) за использование в политических целях своего благотворительного фонда Trump Foundation, сообщил телеканал CNN. Благотворительный фонд господина Трампа был закрыт в декабре прошлого года.

Иск был подан летом 2018 года прокурором штата Нью-Йорк. В нем утверждалось, что президент и его трое детей использовали фонд «как чековую книжку для обслуживания деловых и политических интересов господина Трампа».

Напомним, несмотря на закрытие фонда, генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд продолжает добиваться от Trump Foundation выплат штрафов и возмещения убытков в миллионы долларов. Также генеральный прокурор ранее требовала запретить состоять в советах директоров НКО, базирующихся в Нью-Йорке или работающих в Нью-Йорке, детям господина Трампа — Иванке, Эрику и Дональду Трампу-младшему.

Подробнее о подозрениях в адрес фонда президента США — в публикации “Ъ” «Дональда Трампа вновь обвинили в подконтрольности Москве».