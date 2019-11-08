Мечты об экспортной монополии

По словам президента «Ассоциации экспорта технологического суверенитета» Андрея Безрукова, самым крупным экспортным рынком, способным аккумулировать триллионы долларов, станет рынок критической инфраструктуры, которая будет меняться каждый технологический цикл. «Это рынок политический. Критическая инфраструктура продается по принципу "свой—чужой"»,— подчеркивает он. При этом включение лучших национальных игроков в глобальные цепочки будет приводить лишь к утечке компетенций и мозгов, предостерегает эксперт, выход на рынок могут обеспечить только крупные платформы-консорциумы, способные предложить суверенным клиентам комплексные решения. Речь идет о тиражировании модели «Росатома» — обеспечении «стратегического» присутствия на местах с доступом к «длинным» деньгам. «Нам нужна долгая модель, при которой мы приходим со своими деньгами и строим инфраструктуру, а потом в течение поколения эти деньги компенсируем за счет монополизации клиента»,— мечтает господин Безруков. Впрочем, именно политизированность подобных рынков является и основным риском для экспортных поставок — так, например, коммерческая привлекательность рынка хайтек-оборудования для ТЭК не помешала США в 2014 году ввести санкции на поставки подобной продукции в РФ.

Надежда Краснушкина, Санкт-Петербург